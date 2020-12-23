Москва, , 14:57 — REGNUM Правительство подготовит предложения по решению вопроса накопленной кредиторской задолженности в период пандемии коронавируса. Об этом 23 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с президентом России Владимиром Путиным.

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«То, что касается кредиторской задолженности, накопленной в ковид — председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным вчера было дано поручение по этому вопросу. Министерство здравоохранения совместно с Министерством финансов провести работу по выверке кредиторской задолженности и внести соответствующие предложения 15 января 2021 года», — заявила Голикова.