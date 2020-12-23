София, , 15:20 — REGNUM Запрет на авиационное сообщение с Великобританией, который был введен властями Болгарии 20 декабря из-за обнаруженной там новой разновидности коронавируса, отменен 23 декабря с 12:00. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба правительства страны.

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Указывается, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов дал распоряжение об издании необходимых разрешений для того, чтобы «уже сегодня болгарские граждане могли вернуться на родину».

«В данном случае, с учетом напряжения, страха и ожиданий наших соотечественников на границе, цена не имеет значения. Так что работайте, в вашем распоряжении, если возникнет такая необходимость, есть и правительственный самолет», — заявил он.

При этом глава минздрава страны Костадин Ангелов рассказал, что всем прибывшим из Соединенного королевства проведут быстрые антигенные тесты на коронавирусную инфекцию, а затем они должны будут пройти карантин в течение десяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новые разновидности коронавируса, одна из которых могла оказать влияние на рост числа носителей вируса в Эквадоре, обнаружили ученые данной страны. Отмечается, что эти разновидности не имеют ничего общего с новым штаммом из Великобритании.