Москва, , 14:56 — REGNUM Пандемия коронавируса не сможет помешать проведению выборов в России в 2021 году. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова заявила 23 декабря на встрече с журналистами.

Она напомнила, что в этом году ЦИК учитывал ситуацию с пандемией при проведении голосования. Так, оно длилось несколько дней, избиратели могли принять участие в процедуре в том числе на открытом воздухе.

Никто не может сказать, как будет развиваться пандемия, но человечество быстро адаптируется, отметила она. Потому будут найдены способы общения кандидатов с избирателями, будут решены организационные вопросы.

«В этом я абсолютно не сомневаюсь», — подчеркнула Памфилова.

Главное требование — обеспечение прозрачности выборов, максимального числа наблюдателей. Это будет выполнено, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России пройдут выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Они запланированы на 19 сентября.

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