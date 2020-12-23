Красногорск, , 14:48 — REGNUM Рост цен на жильё компенсирует меры поддержки в рамках льготной ипотеки. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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«Это, конечно, правильно. Это работает — 6,5% работают. Но если у нас цены будут расти дальше на жильё, потому что рынок сразу отреагировал: как только все участники рынка увидели, что объём кредитных ресурсов выделяется приличный, количество обращений очень большое, рынок соответствующим образом отреагировал», — заявил Путин.

«И если цены на жильё будут расти, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильём большее количество граждан, оно если не сведётся к нулю, то серьёзно эти усилия пострадают», — подчеркнул он.