Джакарта, , 14:45 — REGNUM Комиссар Всеобщей избирательной комиссии Индонезии Хасим Асяри заявил, что Конституционный суд получил 131 запрос на оспаривание результатов региональных выборов, сообщает Kompas.

Известно, что в суд подали три запроса на оспаривание результатов выборов губернатора. Затем 14 заявлений на оспаривание результатов выборов мэра и 114 заявлений на оспаривание результатов выборов глав регионов.

Всеобщая избирательная комиссия провела ряд координационных встреч в онлайн формате.

Напомним, региональные выборы в Индонезии состоялись 9 декабря 2020 года. Официальные результаты, как ожидается, огласят в конце декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, полиции Индонезии заявили, что в 2020 году уровень преступности в столице государства Джакарте и прилегающих районах снизился.

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