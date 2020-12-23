Москва, , 14:41 — REGNUM Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова надеется, что ядро действующего состава комиссии продолжит работу и после того, как в марте 2021 года истекут его полномочия. Об этом она заявила 23 декабря на встрече с журналистами.

Памфилова подчеркнула, что новый состав ЦИК совершенно точно продолжит задел нынешнего состава. Она выразила надежду, что большинство из самого работоспособного состава — ядра ЦИК — останется.

Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин не раз благодарил комиссию за «беспрецедентный рывок», сделанный за неполные пять лет. Новый состав комиссии будет ещё сильнее, предположила она и поблагодарила каждого члена ЦИК за вклад в работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года истекают полномочия нынешнего состава ЦИК. В комиссию входят 15 человек, пять из них назначает президент, пять — Совет Федерации и пять — Государственная дума. Полномочия членов ЦИК длятся пять лет.

Читайте также: Глава ЦИК прогнозирует высокую партийную конкуренцию на выборах в 2021 году