Париж, 23 декабря 2020, 14:45 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, как он собирается «примирить» различные слои французского населения между собой.
В своем интервью L'Express, вторая половина которого была опубликована в среду, 23 декабря, лидер Франции подчеркнул, что во французском обществе «в течение долгого времени существует много противоречий», которые проявились еще в первой половине его срока с появлением «движения желтых жилетов».
«Но моя цель заключается не только в том, чтобы примирить жителей Франции с помощью приятных слов. Наши соотечественники знают, что их можно примирить не столько словами, сколько действиями», — пояснил Макрон.
Отметим, что в том же интервью Макрон осудил «отрицание всех авторитетов», которым по его мнению, характеризуются «все современные общества».
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