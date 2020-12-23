Париж, , 14:45 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, как он собирается «примирить» различные слои французского населения между собой.

В своем интервью L'Express, вторая половина которого была опубликована в среду, 23 декабря, лидер Франции подчеркнул, что во французском обществе «в течение долгого времени существует много противоречий», которые проявились еще в первой половине его срока с появлением «движения желтых жилетов».

«Но моя цель заключается не только в том, чтобы примирить жителей Франции с помощью приятных слов. Наши соотечественники знают, что их можно примирить не столько словами, сколько действиями», — пояснил Макрон.

Эммануэль Макрон «Лагерь пораженцев и эгоистов всегда был силен в нашей стране. Те, кто принимают вызовы, верят в величие, никогда не были в большинстве. Но мир меняется. Патриотов становится все больше и больше. Патриоты и те, кто верит в европейскую идею, хотят создавать что-то новое, идти на риск ради нашей страны и ради нашего континента, чтобы построить совместное будущее».

Отметим, что в том же интервью Макрон осудил «отрицание всех авторитетов», которым по его мнению, характеризуются «все современные общества».

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