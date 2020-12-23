Москва, 23 декабря 2020, 14:39 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях погашения сельской ипотеки, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря. Речь идет о поддержке многодетный семей.
Ипотечный кредит можно будет брать на строительство объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и приобретение объекта незавершенного строительства.
Поправками предлагается определить перечень лиц, которые могут быть кредиторами (заимодавцами) по кредитным договорам (договорам займам), на погашение которых направляются средства в рамках мер государственной поддержки.
Устанавливается, что «гражданин вправе обратиться за предоставлением мер государственной поддержки после окончания строительства и государственной регистрации в установленном порядке права собственности гражданина на построенное жилое помещение».