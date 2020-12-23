Красногорск, , 14:35 — REGNUM Правительству следует обратить внимание на развитие дополнительной образовательной инфраструктуры. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Одно из направлений — это развитие не просто инфраструктуры: детские сады, школы, медицина, педиатрия, — а и дополнительная инфраструктура образовательная. Мы её всегда как бы держали в тени — ну, это ответственность прежде всего была регионов и муниципалитетов. Надо будет им соответствующую помощь оказать обязательно», — заявил Путин.

«Так называемая дополнительная образовательная инфраструктура, это всякие кружки… музыкальные и танцевальные, прочие и прочие дополнительные меры — на них надо будет обратить особое внимание», — указал он.