Москва, , 14:33 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, который дает гражданам право скорректировать данные о своей трудовой деятельности в электронной трудовой книжке, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Граждане смогут обратиться в органы Пенсионного фонда РФ с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) до 1 января 2020 г., записи о которых содержатся в трудовой книжке.

В случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) после 1 января 2002 г. со сведениями индивидуального (персонифицированного) учета, учтенными на индивидуальном лицевом счете, такие сведения в раздел «Сведения о трудовой деятельности» включаются с учетом проведения ПФР проверки их полноты и достоверности.

В правительстве отмечают, что в ПФР имеется информация о работодателях, у которых зарегистрированное лицо осуществляло деятельность, в том числе за периоды работы до 1 января 2020 г. Однако информация о должностях, а также о реквизитах кадровых документов, на основании которых осуществлялись прием, перевод или увольнение сотрудника, в ПФР отсутствует.

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