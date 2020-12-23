Подгорица, , 14:30 — REGNUM Началась борьба с коррупцией в Черногории, и правосудие постучит в двери всех, кто нарушил закон, заявил вице-премьер Дритан Абазович.

«Правосудие постучится в двери всех, кто нарушил закон! Мы приветствуем деятельность Специальной прокуратуры. Все возможно, когда это необходимо», — написао Абазович в Twitter.

Ранее сообщалось, что директор управления недвижимого имущества Драган Ковачевич был арестован по распоряжению специальной государственной прокуратуры.По неофициальной информации, Ковачевич был задержан в связи со строительством дома на его имя, который находится в зоне приморских территорий.