Москва, , 14:35 — REGNUM Решение парламента Молдавии утвердить закон о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения в стране имеет большое значение для внутриполитической стабильности республики. Об этом 23 декабря говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Как отметила дипломат, несмотря на то, что в 2018 году русский язык был лишен статуса языка межнационального общения в стране, он не перестал быть языком межнационального общения, а востребованность в Молдавии русскоязычных СМИ, вещание которых было тогда же ограничено, не стала меньше.

При этом она уточнила, что в той или иной мере русским языком пользуется 80% населения страны, в том числе этнические русские, молдаване, украинцы, гагаузы, евреи и представители других национальностей.

Также Захарова добавила, что «вопрос о статусе русского языка важен в контексте приднестровского урегулирования».

«В этой связи недавние решения парламента Молдавии имеют большое значение для внутриполитической стабильности республики», — отметила официальный представитель МИД РФ.

При этом она уточнила, что в МИД России обратили внимание на недавние заявления в Евросоюзе в связи с рядом решений парламента Молдавии, включая о восстановлении статуса русского языка и русскоязычного телерадиовещания, которые «содержали критику и элементы шантажа».

«Примечательно, что почти три года назад, когда русский язык был лишен статуса языка межнационального общения, а русскоязычные СМИ ограничены в вещании, Евросоюз и Румыния ничего не говорили о дискриминации, нарушении свободы СМИ и языковых прав граждан», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ обратилась к западным партнерам с призывом «отказаться от политики двойных стандартов, навязывания выгодных им политических решений в ущерб интересам молдавских граждан и вмешательства во внутренние дела суверенного молдавского государства».

Как сообщало ИА REGNUM, молдавский президент Игорь Додон 18 декабря подписал закон, возвращающий русскому языку статус языка межнационального общения в Молдавии. Ранее, 16 декабря, закон был одобрен парламентом.

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