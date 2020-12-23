Екатеринбург, , 14:30 — REGNUM Новый министр финансов Свердловской области не станет заместителем главы региона. Изменения прописаны в указе губернатора, документ размещён на областном портале правовой информации.

Согласно нововведениям, пост главы регионального минфина теперь не удастся совмещать с должностью вице-губернатора. Соответствующие изменения внесены в указ об областном правительстве.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил уход в отставку министра финансов Галины Кулаченко. Кто станет её преемником, неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алексей Орлов ушёл с поста первого вице-губернатора и стал первым заместителем главы Екатеринбурга. Теперь Орлов является и.о. мэра города после ухода Александра Высокинского с должности градоначальника.

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