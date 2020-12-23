Красногорск, , 14:21 — REGNUM Некоторые стратегические планы пришлось несколько отсрочить из-за эпидемии коронавируса, однако все поставленные цели обязательно должны быть выполнены. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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«Конечно, объективно из-за сложной обстановки некоторые планы, которые мы намечали раньше реализовать в текущем году, были сдвинуты вправо, по графику вправо. Но задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял», — заявил Путин.

«Предельная фокусировка на повестке дня, интенсивная работа, постоянное движение вперёд — вот над чем мы все должны работать и чем должны руководствоваться. Вот о чём мы должны, на чём мы должны сделать акцент в предстоящее время», — указал он.