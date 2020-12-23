Париж, , 14:23 — REGNUM Представители французской политической среды высказались по поводу убийства трех жандармов 48-летним мужчиной в департаменте Пуи-де-Дом. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает Le Figaro.

Глава нижней палаты французского парламента Ришар Ферран выразил «от имени всего Национального собрания и от своего собственного имени соболезнования семьям, близким и товарищам жертв», а также похвалил «преданность и храбрость» погибших.

На своей официальной странице в социальной сети Twitter лидер крайне правой партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен написала следующее: «Этим утром я думаю о семьях, товарищах и близких жандармов, убитых ночью при исполнении каким-то ненормальным, всего за несколько часов до Рождества… Все граждане нашей страны благодарны им за храбрость на службе нашей стране и за нашу безопасность».

Председатель фракции «Республиканцев» в верхней палате парламента, Сенате, Брюно Ретайо заявил, что «жертва ради Франции и ее граждан заставляет нас чувствовать себя гордыми за наши силы правопорядка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что застреливший трех жандармов во французском департаменте Пюи-де-Дом 48-летний мужчина, который затем скрылся с места преступления, найден мертвым.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Франции выразил соболезнования в связи с убийством жандармов