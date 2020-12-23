Варшава, , 14:12 — REGNUM Решение о введении на территории Чехии пятого, максимального уровня эпидемиологической угрозы из-за распространения коронавирусной инфекции и связанных с этим новых ограничений приняло правительство страны. Об этом 23 декабря сообщил журналистам на пресс-конференции глава чешского минздрава Ян Блатны.

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Уточняется, что в рамках данного решения будут закрыты все магазины, исключая торгующие продовольственными и бытовыми товарами, а также аптеки и службы быта.

Кроме того, вводится максимальное ограничение на передвижение жителей страны, которые теперь могут собираться не более чем по двое, исключая членов одной семьи.

Также продлевается действие комендантского часа, ранее действовавшего с 23:00 до 05:00, а теперь — с 21:00 до 05:00.

Отметим, с 18 декабря в Чехии в рамках борьбы с пандемией были закрыты заведения общепита, гостиницы, учреждения культуры, спорткомплексы и другие общественные центры, а также начались продленные школьные каникулы, и с 4 января, школы и вузы будут работать в дистанционном режиме, кроме двух младших классов. Открытыми также останутся открытыми детские сады.