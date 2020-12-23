Красногорск, , 14:09 — REGNUM Для России вопросы стратегического развития не теряют актуальности, даже несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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"Для нашей страны качественное непрерывное движение вперёд имеет абсолютное стратегическое, жизненно важное значение. Учитывая при этом всю совокупность демографических, геополитических, экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться», — заявил Путин.

«Паузу в развитии, как бы ни складывалась текущая обстановка, не может себе позволить ни на минуту. Такая системная работа требует общих скоординированных усилий всех уровней власти. И добавлю: всех регионов Российской Федерации», — указал он.