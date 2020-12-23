Киев, 23 декабря 2020, 14:27 — REGNUM Годовой незаконный оборот древесины на Украине составляет примерно 5 млрд гривен или $177 млн. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. Об этом сообщило 23 декабря агентство «Интерфакс-Украина».
По его словам, это 30% от законного оборота древесины в стране.
Абрамовский рассказал, что министерство работает над стратегией управления лесным хозяйством Украины до 2035 года. В частности, планируется реформировать Гослесагентство, разделив хозяйственные и регуляторные функции.
Он также заявил о необходимости финансовой мотивации руководства лесхозов.
«Сейчас отчисления части чистой прибыли в госбюджет на уровне 90%. Это просто вымывает средства из предприятий. Будем вносить предложения по этому поводу, что доля чистой прибыли должна быть 30%…», — добавил Абрамовский.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине поймали группу лиц, подозреваемых в незаконной вырубке почти 900 молодых сосен.
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