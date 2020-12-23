Стокгольм, , 14:18 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен считает, что его правительству необходимо предоставить больше полномочий. В обычной ситуации стремление главы кабинета министров расширить пределы дозволенного спровоцировало бы критику и споры. Однако пандемия коронавирусной инфекции, по всей видимости, облегчит задачу Лёвену выстроить более централизованную вертикаль власти. Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель SVT Матс Кнутсон.

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Журналист отметил, что проблема, с которой столкнулось правительство Швеции в условиях пандемии коронавируса, заключается в том, что, согласно конституционным актам, именно правительство осуществляет государственное управления, в то время как Риксдаг принимает законы, а муниципалитеты и регионы несут ответственность, например, за сферу здравоохранения.

Данное разделение полномочий во властной вертикале также применимо в кризисных ситуациях, что привело к неясности в отношении вопроса об ответственности во время пандемии. Так, у правительства нет возможностей для реализации жестких антикризисных мер без предварительного принятия Риксдагом законодательных решений, что занимает большое количество времени, добавил Кнутсон.

По его словам, в настоящее время кабинет министров готовит внесение поправок в конституционные акты, чтобы правительство могло обладать гораздо большими полномочиями не только в условиях военного времени, но и в случае таких серьезных кризисов, как пандемия.

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