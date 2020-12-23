Стокгольм, , 14:09 — REGNUM В ночь с 22 на 23 декабря студию телеканала SVT посетили министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, лидер «Умеренных» Ульф Кристеррсон и лидер «Левых» Нуши Дадгостар. Предметом разговора политиков стала пандемия и принятые правительством меры по борьбе с распространением коронавиурса. По словам Дадгостар, работу центральных властей можно охарактеризовать как «полный провал».

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«Я не понимаю, почему правительству так трудно сказать: «Мы потерпели неудачу», — задался вопросом Кристерссон.

В свою очередь, лидер «Левых» Дадгостар согласилась с такой оценкой, отметив, что усилия по борьбе с пандемией оказались «большим провалом».

Со своей стороны министр Дамберг, вынужденный парировать атаки двух парламентариев, признал, что властям «придется извлечь уроки из пандемии».

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