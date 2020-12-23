Москва, , 14:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, существенно повышающий штрафы за нарушения в сфере предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Так, за предвыборную агитацию вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено предлагается наказывать штрафом на граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Сейчас максимальный штраф за это нарушение предусматривает сумму в 100 тыс. рублей.

Изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов, референдума печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований предлагается карать аналогичными штрафами. Сейчас максимальный штраф составляет также 100 тыс. рублей.

Кроме того, увеличиваются санкции за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов. Штраф может составить также до 500 тыс. рублей. Сейчас максимальный штраф предполагает сумму до 30 тыс. рублей.

Ко второму чтению законопроекта размер санкций может поменяться, отметили в комитете Госдумы по госстроительству.

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