Москва, , 14:04 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов агитации, в том числе в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

«Никаких новых ограничений не предусмотрено. Создаются единые правила для всех информационных ресурсов», — заверила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

ЦИК России наделяется правом устанавливать особенности изготовления и распространения агитационных материалов в том числе в интернете.

Однако, как следует из законопроекта, гражданин, желающий разместить в соцсетях или интернете ролик с предвыборной агитацией (своей или кандидата), «обязан уведомить ЦИК», сообщила Савастьянова.

Это же касается и комментариев под постом.

«Это театр и мир сюрреализма — тот законопроект, который предлагается. Это все равно, что запретить людям беседовать возле дома», — возмущен депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Любой ролик в соцсетях может быть признан агитационным, опасаются в КПРФ. Даже размещение фото с кандидатом, сторис в футболке с партийной символикой — это также может подпасть под агитацию, указали в ЛДПР. При этом вводятся повышенные штрафы за нарушения при агитации — до 500 тыс. рублей.

ЦИК и избирательные комиссии субъектов РФ наделяются полномочиями по обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети агитационных материалов, изготовленных или распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов.

Устанавливаются и механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий по этому поводу.

Так, оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к интернету, обязан незамедлительно ограничить доступ к указанному в требовании Роскомнадзора информационному ресурсу. То есть будет блокироваться «весь сайт», где размещена агитация.

При этом временное ограничение доступа к информационным ресурсам, на которых размещены информация, агитационные материалы, изготовленные или распространяемые с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, может быть введено не ранее дня официального опубликования решения о назначения соответствующих выборов, референдума и оканчивается по истечении пяти дней со дня определения результатов соответствующих выборов, референдума.

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