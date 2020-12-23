Джакарта, , 14:01 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Соединенные Штаты вводят санкции в отношении Турции, потому что не могут конкурировать честно, сообщает Sindonews.

Сначала, пояснила Людмила Воровьева, США пытались помешать Турции покупать оружие у России, затем они пригрозили ввести санкции в отношении Анкары.

«США сделали все возможное, чтобы помешать Турции покупать оружие у России, и это беспокоит не только Турцию, но и многие страны», — заявила посол Российской Федерации в Индонезии в ходе пресс-конференции 23 декабря 2020 года.

«Могу сказать, что это еще один пример высокомерного отношения к международному праву и незаконных односторонних шагов, которые США десятилетиями применяли против России, Ирана и многих других стран», — продолжила Людмила Воробьева.

По словам российского посла, подобные санкции являются несправедливой формой конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд индонезийских компаний общаются с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) относительно закупки российской вакцины «Спутник V».

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