Сен-Жюст, , 13:58 — REGNUM Вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер-министр страны Жан Кастекс выразил соболезнования и поддержку сотрудникам правоохранительных органов после убийства трех жандармов в департаменте Пуи-де-Дом.

На своей официальной странице в социальной сети Twitter глава французского правительства написал, что «эта драма затронула всю нашу страну», и выразил «соболезнования» и «поддержку» «близким и коллегам» трех полицейских, убитых 48-летним мужчиной, который скрылся с места преступления, а затем был найден мертвым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 декабря свои соболезнования по поводу убийства трех жандармов в коммуне Сен-Жюст, которая находится в департаменте Пюи-де-Дом в центральной Франции, выразил Эммануэль Макрон.

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