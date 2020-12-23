Москва,
23 декабря 2020, 13:52 — REGNUM
Любому новому руководителю
«Первого канала« нужно будет не то чтобы развивать канал, а спасать его как серьезный фактор государственной пропаганды, отметил в своем комментарии в среду, 23 декабря, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.
Как сообщалось ранее, государство снизит свою долю в активах
«Первого канала« с 51% до 34%. Новым председателем совета директоров «Первого канала» 22 декабря был
назначен помощник президента России Максим Орешкин.
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«Общественное обсуждение судьбы
«Первого канала« сейчас уже обнажило главную проблему этого вещателя. А именно то, что, ведя активную коммерческую деятельность и подчиняя ей содержание вещания, рекламу, «Первый канал« тем временем, однако, получает крупную государственную помощь.
Такое соединение коммерции и государственной поддержки выглядит как зарабатывание на своем монопольном положении в системе государственной пропаганды. И причина этому не в злом умысле руководства
«Первого
канала«, а в том, что в принципе государственному вещателю поставлены коммерческие задачи.
В системе колониально-олигархической экономики, которая высасывает средства из своей страны и своего народа, это обычное дело. Но такое безобразие продолжаться долго не может. Поэтому снижение доли государственного участия в
«Первом
канале« и одновременно меры по укреплению контроля за ним — логичный и оправданный шаг.
Но существует гораздо более важная с точки зрения пропаганды проблема. А именно: «Первый
канал« по объему аудитории уже перестал быть первым. Он уступил первенство «России-1». Но еще страшнее с точки зрения государственной пропаганды — то, что оба эти главных государственных телеканала по объему своей аудитории (менее 30 миллионов человек) как минимум в два раза меньше аудитории поисковых монополистов — «Яндекса» и «Гугла». То есть все миллиарды государственного участия в этих каналах перестали работать эффективно.
Поэтому новая задача, стоящая перед государством в отношении
«Первого
канала«, состоит в том, чтобы спасти его от деградации, сделать рациональной его коммерцию. И любой новый руководитель
«Первого
канала« придет на тяжелое наследие. Ему нужно будет не то чтобы развивать, а спасать канал как серьезный фактор пропаганды.
«Первый канал« умирает, выживет ли он без государства — вопрос», — отметил Модест Колеров.