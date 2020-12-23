Москва, , 13:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин обязательно поздравит членов правительства РФ с Новым годом, это уже стало традиционным. Об этом 23 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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При этом официальный представитель Кремля не уточнил, в каком формате на фоне пандемии коронавирусной инфекции будет проходить это мероприятие.

«Он будет поздравлять, — подчеркнул Песков. — В каком формате — сейчас уточняется, но поздравление обязательно будет».

Напомним, в преддверии Нового года президент РФ Владимир Путин также направляет поздравления с наступающим годом и Рождеством главам зарубежных государств и правительств, а также руководителям международных организаций.

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