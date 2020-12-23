Москва, , 13:52 — REGNUM Американские предприниматели страдают от антироссийских действий Вашингтона, они искренне заинтересованы в восстановлении нормальных отношений между Россией и США. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Лавров прокомментировал недавние санкции, введённые США против России. Он отметил, что бизнес в США несёт убытки от такой активности своих политиков.

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По его словам, контакты, проходившие в рамках американо-российского делового совета, показали, что подавляющее большинство предпринимателей недовольны такой ситуацией. Они искренне заинтересованы в прекращении негативной тенденции и возвращении «к нормальным, основанным на взаимной выгоде экономическим отношениям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский минторг внёс в черный список 103 компании из России и КНР, связанные с вооруженными силами. В отношении них будут действовать ограничения на экспорт.