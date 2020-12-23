Джакарта, , 13:37 — REGNUM Правительство Индонезии запретило гражданам Великобритании въезжать на территорию страны, сообщает Detik.

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Между тем, граждане Индонезии, которые хотят вернуться в страну, должны показать отрицательный результат теста на коронавирус. Граждане Индонезии должны находиться на карантине в течение пяти дней с даты прибытия.

Соответствующее постановление будет действовать до 8 января 2021 года для предотвращения распространения нового штамма коронавируса, о котором сообщили в Великобритании.

«В Великобритании был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2, поэтому необходимы дополнительные положения для защиты индонезийских граждан», — заявил пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито.

Известно, что иностранцев, прибывших в Индонезию, разместят в отелях, определенных правительством, за отдельную плату для прохождения самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 7514 новых случаев заражения коронавирусом.

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