Берлин, 23 декабря 2020, 13:35 — REGNUM Берлинская клиника «Шарите» обнародовала подробный отчёт о клиническом случае российского блогера Алексея Навального. Данные опубликовал медицинский журнал Lancet.
Так, в публикации медики описывают симптомы, появившиеся у пациента, ход лечения и общую клиническую картину.
Пресс-релиз охарактеризовали как «восьмое и заключительное» заявление медицинского учреждения о лечении блогера
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. После экстренного приземления в омском аэропорту блогера госпитализировали и ввели в медикаментозную кому.
Через несколько дней по требованию родных его транспортировали в немецкую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что блогера якобы отравили.
Российские власти не исключают, что блогераАлексея Навальногоотравили боевым ядом в Германии или в самолёте, который его туда доставил
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