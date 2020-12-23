Вена, , 13:31 — REGNUM Первая вакцинация от COVID-19 будет проведена в Австрии 27 декабря. Об этом 23 декабря сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц, его слова приводит телерадиокомпания ORF.

«Первая прививка (от COVID-19) будет сделана в Австрии в воскресенье, 27 декабря, в 09:00 (11:00 мск)», — заявил он.

Также Курц уточнил, что первые прививки будут сделаны в Медицинском университете Вены и добавил, что все первые желающие пройти вакцинацию — люди в возрасте старше 80 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что 26 декабря до 18 января в стране вводится очередной локдаун из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.