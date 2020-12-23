Москва, , 13:21 — REGNUM Пока рано говорить о сроках проведения саммита лидеров «Нормандской четвёрки». Обсуждать этот вопрос можно начать только после реализации договорённостей предыдущей встречи, которая состоялась в столице Франции в декабре 2019 года. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Перед тем как говорить о сроках, нужно всё-таки как-то инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые в Париже были достигнуты», — подчеркнул официальный представитель Кремля, добавив, что в этом плане «похвастаться сильно нечем».

Он также добавил, что украинская тематика предметно обсуждалась накануне, 22 декабря, в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Ранее по теме: Зеленский заявил о выполнении решений саммита «Нормандской четвёрки»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все договорённости, достигнутые в ходе саммита «Нормандской четвёрки» в декабре 2019 года. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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