Киев, , 13:19 — REGNUM На Украине политические эксперты продолжают подводить политические итоги года, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 декабря.

В частности, политолог Дмитрий Джангиров возвращается к рейтингу самых влиятельных на Украине в 2020 году людей и явлений от издания «Вести». Эксперт отмечает, что практически все решения в текущем году принимались в той или иной степени с учетом пандемии, потому первое место для COVID-19 вполне логично, хотя и несколько непривычно.

«Столь же логично второе место в рейтинге влиятельности полуформальной институции «послы G7» — они у нас, действительно, «к каждой бочке затычка», когда речь идет о принятии серьезных решений. Кроме того, «послы G7» играют на Украине роль «морального арбитра», регулярно выступая с разъяснениями «что такое хорошо, а что такое плохо»», — заявил Джангиров.

Далее он отмечает — очевидно, что подобного рода институциализация внешнего управления по официальным каналам существенно снизила влиятельность каналов неформальных (хотя сумма влияния возросла), потому вполне логично падение влияния Джорджа Сороса, который сейчас оказался восьмой рейтинге по сравнению со вторым местом в прошлом году, и его «верного украинского миньона» Виктора Пинчука — 18-е место (3-е — в 2019-м)».

Третье место в рейтинге отведено Ринату Ахметову, несомненному лидеру в непрозрачном влиянии на принятие (политико — экономических решений, анализирует далее специалист, четвертое — дуэту «президент Владимир Зеленский — глава офиса президента Андрей Ермак», что, по его словам, «неудивительно при делегировании главой государства таких объемов политического суверенитета второму месту рейтинга, и экономических рычагов — третьему».

Лидером в ряду публичных политиков — на пятой ступеньке рейтинга — является Виктор Медведчук, заявил эксперт.

«Вполне логично, ибо он предложил решение проблемы COVID-19, которая вызвала бурную дискуссию в обществе, и является последовательным оппонентом методов внешнего управления, которые олицетворяют иностранные послы, получившие второе место в рейтинге. Кроме того, в сфере урегулирования на Донбассе он выступает постоянным оппонентом Зеленского и офиса президента, которые за время своей каденции научились колебаться вместе с линией внешних игроков», — объясняет Джангиров.

Также он обратил внимание, что в своем недавнем весьма неоднозначном интервью газете The New York Times президент Владимир Зеленский, среди прочего, de facto легализовал пятое место Виктора Медведчука в рейтинге самых влиятельных на Украине людей и явлений.

Джангиров акцентировал внимание на то, что действующий президент «по своей инициативе» пожаловался американским журналистам на Виктора Медведчука, хотя те его спрашивали только про Игоря Коломойского и Петра Порошенко.