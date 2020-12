Москва, , 13:25 — REGNUM Деятельность французской неправительственной организации «Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы» является нежелательной в России. Об этом говорится распространённом 23 декабря сообщении Генеральной прокуратуры РФ.

Ассоциация признана нежелательной организацией в РФ на основании материалов, изученных ведомством. Деятельность организации под названием Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe угрожает основам конституционного строя и безопасности страны, пояснили в Генпрокуратуре.

О принятом решении ведомство уведомило Минюст. Организацию внесут в список нежелательных иностранных и международных НПО, она займёт там 31-е место.