Сеул, , 13:24 — REGNUM Первый замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 23 декабря видеоконференцию с замглавы МИД Индии по Восточной Азии Ривой Гангули Дас, с которой обсудил укрепление сотрудничества в борьбе с коронавирусом и на международной арене. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В рамках встречи стороны договорились возобновить обмены на высоком уровне, включая встречу представителей министерств обороны и иностранных дел в формате 2+2, как только стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

Представители двух стран также подтвердили намерения укреплять практическое сотрудничество в различных областях, включая оборону и инфраструктуру, а также способствовать выходу южнокорейских компаний на индийский рынок.