Москва, , 13:18 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) объявил гражданина Украины и Италии Виталия Маркива, обвиненного в убийстве российского журналиста Андрея Миронова и итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли, в международный розыск. Об этом 23 декабря сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По её словам, Маркиву предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного п.п. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, 24 мая 2014 года военнослужащий нацгвардии Украины Маркив находился на позиции в районе горы Карачун близ города Славянска в Донбассе.

Он передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты Миронова, Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона, которые прибыли для фотосъемки последствий вооруженного конфликта и следовали в направлении железнодорожного переезда пгт Андреевка.

После Маркив выстрелил из автомата в трех человек, в результате после артиллерийского удара не участвующие в военных действиях Миронов и Роккелли погибли, Рогуелон был ранен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы за убийство в Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика, журналиста Андрея Миронова.

Однако спустя три года апелляционный суд счёл экс-боевика ВСУ невиновным и выпустил из тюрьмы, после чего Маркив тут же вылетел на Украину, где был встречен с почестями. Следственный комитет России потребовал заочного ареста Маркива.

Отметим также, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский наградил Маркива орденом «За мужество».

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