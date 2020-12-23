Москва, , 13:16 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, касающийся желающих принимать участие в выборах иностранных агентов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

«У нас есть основания полагать, что подрывная деятельность продолжится и на выборах в 2021 году», — заявил один из авторов законопроекта сенатор Андрей Климов.

Иноагентам разрешается баллотироваться, при этом законопроектом защищаются права граждан знать о том, что кандидат является иноагентом или лицом аффилированным, уточнил он.

В избирательном законодательстве появится понятие «кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», то есть кандидат, включенный Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Кроме того, вводится понятие «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом». Это кандидат, который в период, составляющий два года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов или в период избирательной кампании на соответствующих выборах входит (входил) в состав органов НКО-иноагента или является (являлся) ее учредителем, членом, участником, руководителем либо работником; входит (входил) в состав органов незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иностранного агента, и (или) является (являлся) его учредителем, членом, участником, руководителем; является (являлся) учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, учредителем, руководителем или работником российского юр. лица (а также входит (входил) в состав его органов управления), учрежденного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента; осуществляет (осуществлял) политическую деятельность и получает (получал) денежные средства и (или) иную имущественную помощь от НКО, незарегистрированного общественного объединения, физического лица, выполняющих функции иностранного агента, в том числе через посредников, для осуществления политической деятельности.

Устанавливается обязанность для кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, а также для кандидата, аффилированного с лицом, выполняющим функции иностранного агента, указывать информацию об этом в заявлении о согласии баллотироваться, а также в подписных листах и выпускаемых агитационных материалах.

Информирование избирателей о таком кандидате должно сопровождаться указанием на наличие у него данного статуса.

Информация о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо аффилирован с лицом, выполняющим функции иностранного агента, подлежит указанию на информационных стендах в помещении участковых избирательных комиссий и в избирательных бюллетенях.

Запрещается незарегистрированным общественным объединениям, иностранным СМИ, выполняющие функции иностранного агента, а также российским юрлицам, учрежденным такими иностранным СМИ, осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума.