Москва, , 13:14 — REGNUM Россия ожидает, что на заседании конституционного комитета Сирии, который состоится в январе 2021 года в Женеве, начнется предметная работа над текстом конституции Сирии. Об этом 23 декабря заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, которые он сказал «с осторожным оптимизмом», прошедшее 4 декабря текущего года последнее заседание конституционного комитета было «весьма обещающим».

«Мы ожидаем, что пятая сессия редакционной комиссии, которая намечена на вторую половину января, уже будет этапом перехода к предметной работе над конституцией», — добавил глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США ввели в действие новые ограничительные меры против Сирии.