Москва, , 13:09 — REGNUM Уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России возбудил Следственный комитет РФ после того, как в Литве неизвестные облили краской памятник бойцам Красной армии. Об этом сообщила 23 декабря официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. По данным следствия, не позднее 25 ноября этого года в литовском городе Обяляй неизвестные облили краской памятник бойцам Красной армии и могильные плиты. Вандалы оставили на мемориале оскорбительную символику — кресты и свастику.

Действие было совершено в общественном месте, на городском братском кладбище. Россия как правопреемница СССР считает это неуважением к символам воинской славы.

Мемориал в Обяляе установлен на могиле 86 воинов 166-й стрелковой дивизии. Они погибли при освобождении Литвы от немецко-фашистских захватчиков.

«Указанными циничными действиями злоумышленники продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — подчеркнула Петренко.

Читайте ранее в этом сюжете: СК проверяет данные об осквернении в Литве памятника советским воинам