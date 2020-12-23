Москва, , 12:55 — REGNUM Россия ответит на введение США новых санкций. Об этом 23 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференция с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Что касается вопроса о новых американских санкциях, которые были введены против российских и китайских физических лиц и компаний, то нас это не удивляет», — заявил Лавров.

«США давно проводят враждебную политику в отношении нашей страны, и, конечно же, ответ последует. И не только в том, что касается зеркальности и асимметричности. Но мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений», — подчеркнул он.

Ранее Министерство торговли США опубликовало список из более чем ста российских и китайских компаний, в отношении которых введут ограничения на экспорт.