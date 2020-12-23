Москва, , 12:53 — REGNUM Российская сторона рассчитывает на продолжение укрепления отношений с Катаром по всем направлениям. Об этом сегодня, 23 декабря, открывая переговоры с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил позитивную динамика товарооборота между Россией и Катаром.

«Мы констатировали, что наша торговля развивается весьма и весьма успешно. С января 2020 года она увеличилась почти на 40%, несмотря на коронавирусные процессы», — сказал Лавров.

Он также указал на продолжающуюся реализацию совместных проектов в инвестиционной сфере, а также сотрудничество стран в сфере культуры, образования и спорта.

«Ваша делегация провела уже ряд важных встреч в правительстве РФ, в министерствах и ведомствах. Я убежден, что итоги визита вашей делегации, в которую входит и министр финансов Катара, позволит продвигать наши отношения во всех областях», — подчеркнул российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 декабря, в Москве состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и вице-премьера Катара Мохаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани. Стороны обсудили взаимодействие в сфере специальных служб, проведение в 2022 году Чемпионата мира по футболу обсудили в российской столице, а также торгово-экономические отношения России и Катара.