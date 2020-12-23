Киев, , 12:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вынужден считаться с мнением общества, которое получает объективную информацию о возможностях поставок и даже производстве российской вакцины «Спутник V» на территории Украины, считает политический эксперт, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По словам специалиста, Зеленский продолжает демонстрировать «нервную реакцию» на любую информацию о российской вакцине. Но при этом, отмечает Золотарев, президент Украины все-таки был вынужден откорректировать свою риторику.

«Это очень хорошо просматривается по недавнему интервью американской газете The New York Times. Зеленский понимает, что общество получает объективную информацию о российской вакцине, и игнорировать этот факт уже не получается… Он имеет в виду, прежде всего, работу каналов руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которые действительно достаточно эффективно работают вокруг этой темы, постоянно ее освещают. И для власти это серьезная проблема: одно дело, когда идет односторонний поток информации, и другое — когда приходится иметь дело со встречным потоком, аргументированным, доказательным, что, естественно, отражается на общественном мнении. И мы видим, что реакция нервная», — констатировал политолог в одном из интервью.

По его словам, Зеленский осознает, что Украина находится в хвосте очереди на западную вакцину, и поэтому просто вынужден менять риторику по отношению к «Спутник V», чтобы сохранить свой рейтинг.

«Это отразится, прежде всего, на рейтингах президента и власти, а Владимир Зеленский, как человек, пришедший из шоу-бизнеса, очень чувствителен к таким вещам. То есть он нуждается в одобрении, и если он чувствует противоположное, то испытывает достаточно жесткий дискомфорт. Поэтому, я думаю, он увидел цифры, социологию и, с учетом этого, скорректировал позицию», — добавил Золотарев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский в интервью для The New York Times заявил, что Украина не входит в список стран, которые первыми получают «западную» вакцину, подчеркнув, что невозможно объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России.

До этого глава олитсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, в соответствии с законом о статусе народного депутата, он имеет право вести переговоры о производстве российской вакцины на территории Украины.

22 декабря в Центре общественного здоровья украинского минздрава предположили, какую вакцину и когда получит Украина от «западных партнеров».