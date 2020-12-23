Москва, , 12:48 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве президента РФ баллотироваться на новый срок, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

Инициатива принимается в рамках реализации новых положений Конституции. Предполагается «обнуление» сроков президентства для действующего главы государства Владимира Путина. Устанавливается, что «положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением».

Также законопроект уточняет требования к главе государства. Претендовать на этот пост могут и жители Крыма и Севастополя.

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