Киев, , 12:50 — REGNUM Верховная рада Украины не в курсе, о чём договаривается на переговорах по Донбассу украинская делегация в Трёхсторонней группы (ТКГ). Об этом заявил председатель фракции «Голос» Сергей Рахманин 23 декабря в интервью издания «Украинская правда».

«Представления о том, что на самом деле обсуждается, как не было, так и нет. Верховная рада Украины, как высший законодательный представительный орган, фактически в стороне от этого процесса, несмотря на то, что три члена парламента, три главы комитета являются официальными представителями Украины в ТКГ», — рассказал он.

Рахманинов добавил, что Украина выступает на переговорах с набором предложений, которые называют «планами». С этими предложениями знакомятся остальные участники процесса.

«А Верховная рада этого плана никогда в жизни не видела», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна выполнила все договорённости, достигнутые в ходе саммита «нормандской четвёрки» в декабре 2019 года.

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