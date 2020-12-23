Киев, 23 декабря 2020, 12:50 — REGNUM Верховная рада Украины не в курсе, о чём договаривается на переговорах по Донбассу украинская делегация в Трёхсторонней группы (ТКГ). Об этом заявил председатель фракции «Голос» Сергей Рахманин 23 декабря в интервью издания «Украинская правда».
Рахманинов добавил, что Украина выступает на переговорах с набором предложений, которые называют «планами». С этими предложениями знакомятся остальные участники процесса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна выполнила все договорённости, достигнутые в ходе саммита «нормандской четвёрки» в декабре 2019 года.
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