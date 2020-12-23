Кишинёв, , 12:48 — REGNUM Для того, чтобы в Молдавии были проведены досрочные выборы в парламент, правительство республики намерено подать в отставку. Об этом 23 декабря заявил молдавский премьер-министр Ион Кику в ходе совместного брифинга с действующим президентом страны Игорем Додоном и председателем законодательного органа Зинаидой Гречаный.

«Сегодня я уйду в отставку, соответственно, вместе с правительством, чтобы эта процедура могла быть запущена как можно быстрее», — сказал Кику.

При этом, по словам молдавского премьер-министра, нынешнее правительство страны продолжит исполнение своих обязанностей до проведения новых выборов в парламент Молдавии и назначения нового главы правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря новый посол Молдавии в России Владимир Головатюк вручил копии верительных грамот в Министерство иностранных дел РФ.