Москва, , 12:41 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон о дифференцированной уголовной ответственности за клевету, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

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Оппозиционные фракции предложили поправки ко второму чтению инициативы, однако они не нашли поддержки большинства парламентариев. В частности, в КПРФ предложили возвращение к действующим нормам, предполагающим штрафы. Нахождение в колонии — несоразмерно деянию, полагают в КПРФ.

В ЛДПР предложили оставить только повышенные штрафы, отказаться от лишения свободы, однако эта инициатива также не была поддержана большинством депутатов. Как и не нашла поддержки инициатива отказаться от наказания за клевету в отношении «множества индивидуально неопределенных лиц».

Уголовный кодекс РФ дополняется квалификационными составами: за клевету в СМИ и интернете, включая соцсети, за клевету о наличии опасной болезни, отдельное наказание предусматривается за клевету с использованием служебного положения, а также за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления. Караться будет и клевета в отношении «множества индивидуально неопределенных лиц».

Максимальное наказание составит лишение свободы на срок до пяти лет.

Вместе с тем в «Справедливой России» обратили внимание на сложности в доказывании нарушения.

«Как доказать, что именно этот гражданин своим пальчиком печатал клевету?» — задал вопрос депутат Госдумы Олег Нилов.

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