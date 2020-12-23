Пермь, 23 декабря 2020, 12:27 — REGNUM В Пермском крае сменился и.о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Ею стала Лариса Ведерникова, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Чиновница ранее была заместителем главы Перми. Также она являлась заместителем краевого министра по управлению имуществом.
«Перед Ларисой Геннадьевной стоит масштабная задача — координация работы градостроительной деятельности муниципалитетов и региона в целом», — заявляет губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Отметим, пост министра вакантен с августа. Ранее его занимал Николай Гончаров.
Как сообщало ИА REGNUM, также в правительство края ушёл бывший мэр Перми Дмитрий Самойлов. Он стал вице-премьером.