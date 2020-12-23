Джакарта, , 12:25 — REGNUM Ряд индонезийских компаний общаются с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) относительно закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом, как сообщает CNN Indonesia, заявила посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева.

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«Несколько компаний связываются с РФПИ, и мы знаем, что это агентство отвечает за производство и распространение вакцины «Спутник V» за рубежом», — заявила Людмила Воробьева во время пресс-конференции 23 декабря 2020 года.

Россия надеется, что соглашение о закупке вакцины между Москвой и несколькими индонезийскими компаниями может быть достигнуто в 2021 году.

По словам посла, российская вакцина пока не была зарегистрирована в агентстве по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии. В настоящее время вакцина одобрена Белоруссией и находится в процессе регистрации в Аргентине.

Известно, что до сих пор Индонезия определила шесть типов вакцин против коронавируса, которые можно использовать в стране (Bio Farma, Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer и BioNtech, а также Sinovac Biotech).

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина «Спутник V» в настоящее время проходит процесс регистрации в агентстве по надзору за лекарствами Индонезии.

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