Москва, , 12:32 — REGNUM Контактов с командой кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена пока нет в планах Кремля. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 23 декабря журналистам.

Песков отрицательно ответил на вопрос о том, поступали ли запросы от американской стороны на такие контакты. Запросов пока не было, сказал он, Кремль контактировать с предполагаемой новой администрацией США пока не планирует.

Представитель Кремля с сожалением констатировал, что позитивных изменений в отношении США к России нет. Пока мы последовательно получаем санкции, напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Песков отметил, что при необходимости телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Байденом будет оперативно согласован. Однако в ближайших планах нет разговоров ни с Байденом, ни с действующим главой США Дональдом Трампом.