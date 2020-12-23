Киев, , 12:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский остаётся наиболее популярным политиком в стране, но его рейтинг продолжает падать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг». Результаты опроса опубликованы на официальном сайте организации.

В случае проведения досрочных президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать 26,5% избирателей, что на 2,5% меньше, чем в сентябре.

Бывшего президента Украины Петра Порошенко поддерживает 14,3% опрошенных, Юрия Бойко — 10,1%, Юлию Тимошенко — 9,8%.

Опрос проводился с 16 по 20 декабря 2020 года. Всего было опрошено 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что через полгода половина населения Украины будет считать Зеленского неудачником.

Читайте также: Через полгода Зеленского назовут неудачником 50% жителей Украины — эксперт