Гонконг, Китай, , 12:19 — REGNUM Суд в Гонконге смягчил меру пресечения медиамагнату Джимми Лаю, одного из главных спонсоров «демократической оппозиции». Об этом 23 декабря сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что 73-летнего Лая отпустили под домашний арест под залог в размере 10 млн гонконгских долларов ($1,3 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, магнат и спонсор гонконгской оппозиции Джимми Лай был арестован 10 августа 2020 года полицией Гонконга в соответствии с новым законом о нацбезопасности.

Сотрудники нового Национального полицейского департамента безопасности задержали его в своей резиденции на Кадури-авеню, в жилом районе Хо Ман Тин на рассвете.

Медиамагнат подозревается в связях с иностранными структурами, которые в том числе стоят за беспорядками в Гонконге.

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